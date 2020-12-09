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Факты / Мир
Людмила Грубнік |

На пороге вакцинации от Covid-19: коронавирус в мире 9 декабря

По состоянию на 9 декабря в мире подтвердили более 68,5 млн случаев коронавируса.

За время пандемии от вируса умерли более 1,5 млн человек.

Выздоровели более 47,4 млн больных.

Читайте: Коронавирус в мире: карта распространения

Лидеры по количеству случаев Covid-19:

  • США — 15 591 709;
  • Индия — 9 735 975;
  • Бразилия — 6 675 915;
  • Россия — 2 515 009;
  • Франция — 2 309 621.

Где больше всего летальных случаев:

  • США — 293 398;
  • Бразилия — 178 184;
  • Индия — 141 398;
  • Мексика — 110 874;
  • Великобритания — 62 033.

Страны, где больше всего тех, кто выздоровел:

  • Индия — 9 215 581;
  • США — 9 087 069;
  • Бразилия — 5 854 709;
  • Россия — 1 981 526;
  • Аргентина — 1 305 587.

Украина занимает в этом антирейтинге 17 место.

Карантин в мире

В связи с рождественскими и новогодними праздниками ряд стран мира усиливают карантин, среди них — часть штатов США, Германия, Италия.

В то же время мир находится на пороге вакцинации от коронавируса — в США подтвердили эффективность вакцины от компании Pfizer на 95%, а в Великобритании от AstraZeneca — на 70%.

Коронавирус в мире 8 декабря

Согласно статистики коронавируса в мире 8 декабря, на планете подтвердили более 67,5 млн случаев инфицирования коронавирусом.

Летальных случаев — более 1,5 млн.

Выздоровели более 47 млн пациентов.

Фото: Dreamstime

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