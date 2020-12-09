По состоянию на 9 декабря в мире подтвердили более 68,5 млн случаев коронавируса.
За время пандемии от вируса умерли более 1,5 млн человек.
Выздоровели более 47,4 млн больных.
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Лидеры по количеству случаев Covid-19:
- США — 15 591 709;
- Индия — 9 735 975;
- Бразилия — 6 675 915;
- Россия — 2 515 009;
- Франция — 2 309 621.
Где больше всего летальных случаев:
- США — 293 398;
- Бразилия — 178 184;
- Индия — 141 398;
- Мексика — 110 874;
- Великобритания — 62 033.
Страны, где больше всего тех, кто выздоровел:
- Индия — 9 215 581;
- США — 9 087 069;
- Бразилия — 5 854 709;
- Россия — 1 981 526;
- Аргентина — 1 305 587.
Украина занимает в этом антирейтинге 17 место.
Карантин в мире
В связи с рождественскими и новогодними праздниками ряд стран мира усиливают карантин, среди них — часть штатов США, Германия, Италия.
В то же время мир находится на пороге вакцинации от коронавируса — в США подтвердили эффективность вакцины от компании Pfizer на 95%, а в Великобритании от AstraZeneca — на 70%.
Коронавирус в мире 8 декабря
Согласно статистики коронавируса в мире 8 декабря, на планете подтвердили более 67,5 млн случаев инфицирования коронавирусом.
Летальных случаев — более 1,5 млн.
Выздоровели более 47 млн пациентов.