PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир
Людмила Богданова |

Первый случай Covid-19 в Италии зафиксировали еще в ноябре 2019 года

Первый случай коронавируса в Италии обнаружили на самом деле в ноябре 2019 года. До этого считалось, что первое инфицирование произошло менее чем за три места позже. Согласно новому исследованию, впервые болезнь зафиксировали в Милане в ноябре 2019 года.

Врачи диагностировали Covid-19 у четырехлетнего мальчика, а перед этим считали, что у него корь. У него был кашель и ринит, после проведения анализов подтвердился диагноз коронавирус.

Читайте: Бедные страны смогут обеспечить вакциной лишь 10% населения

Китай скрывал реальную статистику Covid-19

Согласно исследованию американского телеканала CNN, в начале пандемии Китай указывал недостоверные данные о количестве больных. Также наблюдались несоответствия по поводу летальных случаев.

Кроме того, в декабре в одной из провинций Китая зафиксировали вспышку гриппа. Однако эту ситуацию никак не связали с коронавирусом.

Источник: ANSA

Фото: Pexels

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Нашли ошибку в тексте?

Ошибка