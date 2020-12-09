Первый случай Covid-19 в Италии зафиксировали еще в ноябре 2019 года

Первый случай коронавируса в Италии обнаружили на самом деле в ноябре 2019 года. До этого считалось, что первое инфицирование произошло менее чем за три места позже. Согласно новому исследованию, впервые болезнь зафиксировали в Милане в ноябре 2019 года.

Врачи диагностировали Covid-19 у четырехлетнего мальчика, а перед этим считали, что у него корь. У него был кашель и ринит, после проведения анализов подтвердился диагноз коронавирус.

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Китай скрывал реальную статистику Covid-19

Согласно исследованию американского телеканала CNN, в начале пандемии Китай указывал недостоверные данные о количестве больных. Также наблюдались несоответствия по поводу летальных случаев.

Кроме того, в декабре в одной из провинций Китая зафиксировали вспышку гриппа. Однако эту ситуацию никак не связали с коронавирусом.

Источник: ANSA