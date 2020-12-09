США подписали с инопланетянами соглашение об экспериментах — генерал Израиля

Бывший глава космической программы Израиля Хаим Эшед заявил, что земляне контактировали с инопланетянами из “галактической федерации”.

— Неопознанные летающие объекты попросили не публиковать информацию о том, что они здесь, человечество еще не готово, — сказал уважаемый профессор и генерал в отставке израильской газете Yediot Aharonot.

Инопланетяне интересовались человечеством и пытались понять “структуру Вселенной”, сказал Эшед.

Профессор также сообщил, что между видами были подписаны соглашения о сотрудничестве, в частности о создании “подземной базы в глубинах Марса”, где находятся американские астронавты и представители инопланетян.

— Между правительством США и пришельцами есть соглашение. Они подписали с нами соглашение на проведение здесь экспериментов, — сказал он.

Президент США Дональд Трамп знал о существовании инопланетян и был “на грани раскрытия” информации, но его попросили не делать этого, чтобы предотвратить “массовую истерию”, добавил Эшед.

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Реакция на заявление Эшеда

Белый дом и израильские официальные лица не сразу ответили на запрос журналистов о комментариях.

Пресс-секретарь Пентагона Сью Гоф отказалась от комментариев.

Представитель NASA ответил, что одной из ключевых целей агентства является поиск жизни во Вселенной, но пока не обнаружено признаков внеземной жизни.

Фото: Вики