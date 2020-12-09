Во Франции предупреждают о третьей волне коронавируса после новогодних праздников

Во Франции врачи и ученые опасаются третьей волны коронавируса. Во французском правительстве отмечают, что она уже началась в США и отдельных азиатских странах.

Об этом заявил официальный представитель правительства Франции Габриэль Атталь.

— Существует риск третьей волны, которая началась в Соединенных Штатах и ​​некоторых странах Азии, — пояснил Атталь.

Кроме того, он сообщил, что медики могут столкнуться с восстановлением пандемии, ведь во Франции уже несколько дней не снижается уровень заражения.

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Врачи и ученые во Франции опасаются новой волны коронавируса в январе, феврале или марте.

— Это может произойти в любой момент, если мы слишком сильно расслабимся, — резюмирует Саймон Кошемез, эпидемиолог из Института Пастера.

Медики считают, что наиболее рискованный момент, который может повлиять на показатели заболеваемости — встречи семей и друзей на новогодние праздники.

Коронавирус в Украине

В Украине по состоянию на 9 декабря зафиксировано 12 585 новых случаев коронавируса, выздоровели — 14 554 человека, умерли 276 пациентов.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1 728), Одесской (1 270), Киевской (943), Черкасской (815) и Запорожской (813) областях.