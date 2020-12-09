В Канаде к борьбе с распространением коронавируса планируют привлечь военных.

Представителей Вооруженных сил страны собираются отправить в провинции для помощи местному населению.

— Армия готовится к возможному развертыванию в степных провинциях для помощи в реагировании на пандемию коронавируса, — пишет издание, ссылаясь на собственные источники.

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Возможно, меры реализуют уже до конца этой недели. Осенью в Канаде уже мобилизовали военных для реагирования на пандемию.

Коронавирус в Канаде

Вместе с США и Великобританией Канада готовится стать одной из первых стран, где людей вакцинируют от коронавируса.

В то же время в стране наблюдается не худшая эпидситуация.

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Источник: CBC News