Палата представителей Конгресса США поддержала новый расширенный пакет санкций против российского газопровода Северный поток-2.

Благодаря таким мерам завершить работу над проектом будет почти невозможно, считает глава правления НАК Нафтогаз Украины Андрей Коболев.

— Когда документ будет полностью утвержден, санкции распространятся на широкий перечень услуг, без которых завершить российский газопровод будет практически невозможно, — отметил Андрей Коболев на своей странице в Facebook.

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Коболев поблагодарил инициаторов санкций за такое решение.

Новые санкции США против Северного потока-2

Принимая законопроект об оборонном бюджете на 2021 год, в Конгрессе США поддержали расширенные санкции против Северного потока-2.

За документ проголосовали 335 конгрессменов.

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Источник: Андрей Коболев

Фото: Нафтогаз