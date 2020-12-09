Палата представителей Конгресса США поддержала новый расширенный пакет санкций против российского газопровода Северный поток-2.
Благодаря таким мерам завершить работу над проектом будет почти невозможно, считает глава правления НАК Нафтогаз Украины Андрей Коболев.
— Когда документ будет полностью утвержден, санкции распространятся на широкий перечень услуг, без которых завершить российский газопровод будет практически невозможно, — отметил Андрей Коболев на своей странице в Facebook.
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Коболев поблагодарил инициаторов санкций за такое решение.
Новые санкции США против Северного потока-2
Принимая законопроект об оборонном бюджете на 2021 год, в Конгрессе США поддержали расширенные санкции против Северного потока-2.
За документ проголосовали 335 конгрессменов.
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Источник: Андрей Коболев
Фото: Нафтогаз