Белорусам запретили выезжать за границу через наземные пункты пропуска

В Беларуси запретили выезд граждан за границу через наземные пункты пропуска.

Совет министров Беларуси принял соответствующее постановление, которое вступит в силу с 20 декабря 2020 года.

В нем указано, что белорусам и иностранцам с видом на жительство в этой стране запретят выезд за автодорожные пункты пропуска, пункты упрощенного пропуска, пункты пропуска на железнодорожных вокзалах и станциях, а также речных портах.

Запрет не будет распространяться на владельцев дипломатических и служебных паспортов, командировки и некоторые другие категории.

Также граждане Беларуси с видом на жительство в другой стране смогут выехать из Беларуси в места постоянного проживания только один раз за полгода.

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Кроме того, согласно постановлению, за границу смогут выехать граждане в связи с тяжелой болезнью или смертью близкого родственника в другой стране, а также на лечение, работу или учебу.

В постановлении отметили, что белорусы и иностранцы, въезжающие в Беларусь из стран, в которых высокий уровень заболевания коронавирусом, должны 10 дней соблюдать самоизоляцию.

Иностранцы старше шести лет, въезжающие в страну, должны иметь справку с отрицательным результатом ПЦР-теста, который сделан за трое суток до въезда. Это требование не распространяется на граждан, имеющих вид на жительство в Беларуси, а также на иностранцев, следующих транзитом.

Ситуация в Беларуси

Первый президент независимой Украины Леонид Кравчук сообщил, что ситуация в Беларуси может помочь закончить войну на Донбассе.

Из-за того, что Москва выбрала путь поддержки самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, мировое сообщество должно давить также и на Россию.