На всей территории Франции с 15 декабря вводится ночной комендантский час, который будет действовать с 20.00 до 6.00.

О новых карантинных ограничениях объявил премьер-министр Франции Жан Кастекс.

По его словам, соблюдение комендантского часа будет строго контролироваться, а за его нарушение грозит штраф в размере 135 евро.

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Исключением могут быть профессиональные или медицинские причины, семейные обстоятельства, выгул животных.

При этом на Рождество, 24 декабря, комендантский час будет отменен, но в новогоднюю ночь будет действовать.

Третья волна коронавируса после новогодних праздников

Во Франции врачи и ученые опасаются третьей волны коронавируса в январе, феврале или марте.

Медики считают, что наиболее рискованный момент, который может повлиять на показатели заболеваемости, встречи семей и друзей на новогодние праздники.