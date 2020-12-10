10 декабря коронавирус в мире подтвердили у более 69,2 млн человек.
За время пандемии вирус унес жизни более 1,5 млн пациентов.
Выздоровели более 47,9 млн людей.
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Страны, где больше всего случаев Covid-19:
- США — 15 820 042;
- Индия — 9 767 371;
- Бразилия — 6 730 118;
- Россия — 2 541 199;
- Франция — 2 324 216.
Лидеры по количеству летальных случаев:
- США — 296 698;
- Бразилия — 179 032;
- Индия — 141 772;
- Мексика — 111 655;
- Великобритания — 62 566.
Где больше всего тех, кто выздоровел:
- Индия — 9 253 306;
- США — 9 226 411;
- Бразилия — 5 901 511;
- Россия — 2 007 792;
- Аргентина — 1 311 488.
Украина продолжает занимать в этом антирейтинге 17 место.
Карантин в мире
Страны мира продолжают бороться с коронавирусом с помощью противоэпидемических мер. На время рождественских и новогодних праздников их усиливают, например, в Германии и некоторых штатах США.
Кроме того, в мире готовятся вакцинировать пациентов от болезни. Согласно заявлениям, вскоре процесс должен начаться в США и ряде стран Европы.
Коронавирус в мире 9 декабря
Согласно статистики коронавируса в мире 9 декабря, на планете зафиксировали более 68,5 млн случаев болезни.
Опасное заболевание унесло жизни более 1,5 млн человек.
Преодолели коронавирус более 47,4 млн больных.