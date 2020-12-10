10 декабря коронавирус в мире подтвердили у более 69,2 млн человек.

За время пандемии вирус унес жизни более 1,5 млн пациентов.

Выздоровели более 47,9 млн людей.

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Страны, где больше всего случаев Covid-19:

США — 15 820 042;

Индия — 9 767 371;

Бразилия — 6 730 118;

Россия — 2 541 199;

Франция — 2 324 216.

Лидеры по количеству летальных случаев:

США — 296 698;

Бразилия — 179 032;

Индия — 141 772;

Мексика — 111 655;

Великобритания — 62 566.

Где больше всего тех, кто выздоровел:

Индия — 9 253 306;

США — 9 226 411;

Бразилия — 5 901 511;

Россия — 2 007 792;

Аргентина — 1 311 488.

Украина продолжает занимать в этом антирейтинге 17 место.

Карантин в мире

Страны мира продолжают бороться с коронавирусом с помощью противоэпидемических мер. На время рождественских и новогодних праздников их усиливают, например, в Германии и некоторых штатах США.

Кроме того, в мире готовятся вакцинировать пациентов от болезни. Согласно заявлениям, вскоре процесс должен начаться в США и ряде стран Европы.

Коронавирус в мире 9 декабря

Согласно статистики коронавируса в мире 9 декабря, на планете зафиксировали более 68,5 млн случаев болезни.

Опасное заболевание унесло жизни более 1,5 млн человек.

Преодолели коронавирус более 47,4 млн больных.