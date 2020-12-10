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Факты / Мир
Людмила Грубнік |

Почти 70 млн больных Covid-19: коронавирус в мире 10 декабря

10 декабря коронавирус в мире подтвердили у более 69,2 млн человек.

За время пандемии вирус унес жизни более 1,5 млн пациентов.

Выздоровели более 47,9 млн людей.

Читайте: Коронавирус в мире: карта распространения

Страны, где больше всего случаев Covid-19:

  • США — 15 820 042;
  • Индия — 9 767 371;
  • Бразилия — 6 730 118;
  • Россия — 2 541 199;
  • Франция — 2 324 216.

Лидеры по количеству летальных случаев:

  • США — 296 698;
  • Бразилия — 179 032;
  • Индия — 141 772;
  • Мексика — 111 655;
  • Великобритания — 62 566.

Где больше всего тех, кто выздоровел:

  • Индия — 9 253 306;
  • США — 9 226 411;
  • Бразилия — 5 901 511;
  • Россия — 2 007 792;
  • Аргентина — 1 311 488.

Украина продолжает занимать в этом антирейтинге 17 место.

Карантин в мире

Страны мира продолжают бороться с коронавирусом с помощью противоэпидемических мер. На время рождественских и новогодних праздников их усиливают, например, в Германии и некоторых штатах США.

Кроме того, в мире готовятся вакцинировать пациентов от болезни. Согласно заявлениям, вскоре процесс должен начаться в США и ряде стран Европы.

Коронавирус в мире 9 декабря

Согласно статистики коронавируса в мире 9 декабря, на планете зафиксировали более 68,5 млн случаев болезни.

Опасное заболевание унесло жизни более 1,5 млн человек.

Преодолели коронавирус более 47,4 млн больных.

Фото: Dreamstime

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