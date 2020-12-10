Меркель выступила за рождественский локдаун в Германии

Канцлер Германии Ангела Меркель выступила за усиление карантинных меР в стране. По ее мнению, локдаун должен начаться с 24 декабря.

Она указала на серьезность рекомендаций Национальной академии наук Леопольдина. Ученые выступили за введение жесткого локдауна с 24 декабря и по меньшей мере до 10 января.

Меркель выступила за закрытие на этот период школ и магазинов. Каникулы в школах она предлагает начать 16 декабря.

По ее словам, введение более жестких карантинных ограничений поможет уменьшить показатель заболеваемости до 50 новых заражений за семь дней из расчета на 100 000 человек.

— В противном случае мы будем снова и снова терять контроль над пандемией, — сказала канцлер.

Меркель стала самой влиятельной женщиной года

Канцлер Германии Ангела Меркель десятый год подряд возглавляет рейтинг самых влиятельных женщин года по версии издания Forbes.

Второе место, как и в прошлом году, заняла руководительница Европейского центрального банка Кристин Лагард, а третье — кандидат на пост вице-президента США при президенте Джо Байдене Камала Харрис.