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Факты / Мир
Ольга Тетеріна |

Нидерланды высылают двух российских дипломатов из-за шпионажа

Нидерланды подозревают в шпионаже двух дипломатов из Российской Федерации.

По данным спецслужбы Нидерландов AIVD, российские дипломаты на самом деле были сотрудниками Службы внешней разведки и занимались сбором информации в сфере высоких технологий в Гааге. Они собирали данные об искусственном интеллекте, полупроводниках и нанотехнологиях.

Министерство иностранных дел объявило обоих офицеров разведки персонами нон-грата, то есть им запрещено работать и находиться в Нидерландах.

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В посольстве России в Нидерландах подтвердили, что дипломатов выслали из страны в связи с деятельностью, несовместимой с их статусом.

Новые санкции от Великобритании

Великобритания ввела санкции против 11 граждан России, Венесуэлы, Гамбии и Пакистана.

Им запрещен въезд в страну, также заморозили их активы за грубые нарушения прав человека.

Источник: AIVD 

Фото: Depositphotos

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