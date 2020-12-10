Нидерланды подозревают в шпионаже двух дипломатов из Российской Федерации.
По данным спецслужбы Нидерландов AIVD, российские дипломаты на самом деле были сотрудниками Службы внешней разведки и занимались сбором информации в сфере высоких технологий в Гааге. Они собирали данные об искусственном интеллекте, полупроводниках и нанотехнологиях.
Министерство иностранных дел объявило обоих офицеров разведки персонами нон-грата, то есть им запрещено работать и находиться в Нидерландах.
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В посольстве России в Нидерландах подтвердили, что дипломатов выслали из страны в связи с деятельностью, несовместимой с их статусом.
Новые санкции от Великобритании
Великобритания ввела санкции против 11 граждан России, Венесуэлы, Гамбии и Пакистана.
Им запрещен въезд в страну, также заморозили их активы за грубые нарушения прав человека.
Источник: AIVD