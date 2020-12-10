Коронавирус в мире не отступает, а количество больных растет. По данным американского университета Джонса Хопкинса, по состоянию на 10 декабря коронавирус в мире подтвердили у более чем 69,2 млн человек. От осложнений, которые вызвала болезнь, умерли 1,5 млн человек, более 47,9 млн выздоровели.

В Украине за сутки зафиксировали 13 371 новый случай заражения коронавирусом. Общее количество инфицированных с начала пандемии составляет 858 714 человек. За сутки умерли 266 человек выздоровели — 13 903 человека.

Коронавирус в Украине

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1 899), Запорожской (1 060), Днепропетровской (835), Черкасской (721) и Харьковской (719) областях.

По прогнозам Кабинета министров, количество новых случаев коронавируса в Украине в январе может возрасти до 20-25 тыс. в сутки.

Новогодний локдаун в Украине

Кабинет министров вводит общенациональный жесткий карантин на 17 дней — с 8 до 24 января 2021 (включительно), чтобы предотвратить распространение коронавирусной болезни после новогодних праздников. Будут закрыты рестораны, кафе, кинотеатры, бассейны, ТРЦ, образовательные учреждения, запрещены массовые мероприятия.

В то же время будет работать транспорт, аптеки, продуктовые магазины, почтовые отделения, банки и гостиницы.

Если ситуация резко ухудшится, правительство допускает, что локдаун могут ввести раньше.

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Коронавирус в мире

Больше всего случаев заражения коронавирусом зафиксировали в США (15,8 млн), Индии (9,7 млн) и Бразилии (6,7 млн).

В Польше планируют начать вакцинацию против коронавируса с середины января 2021 года. Сроки связывают с поставкой производителями и утверждением веществ Европейским агентством по лекарственным средствам.

По состоянию на 10 декабря в Германии зафиксировали новый антирекорд инфицирования коронавирусом — более 23 тыс. человек. Страна усиливает противоэпидемические меры на рождественские и новогодние праздники.

Кроме того, в мире готовятся вакцинировать пациентов от болезни. Согласно заявлениям, вскоре процесс должен начаться в США и ряде стран Европы.

Канада стала третьим государством мира после Великобритании и Бахрейна, которая одобрила использование вакцины от коронавируса, разработанной компаниями Pfizer и BioNTech.

Чешский парламент продлил до 23 декабря режим чрезвычайной ситуации, введенный для борьбы с коронавирусом.

Симптомы коронавируса

Ученые из Университета Англия Раскин (ARU) выяснили, что одним из первых симптомов коронавируса является воспаление глаз. По результатам исследования, 81% лиц указали, что на ранней стадии коронавируса у них были проблемы с глазами.

Исследователи отмечают, что изучение этого проявления важно также и потому, что оно указывает еще на один возможный путь проникновения коронавируса SARS-CoV-2 в организм.