Пытки в Чечне: Лондон ввел новые санкции против России

Великобритания ввела санкции, включая запреты на поездки и замораживание активов, против 11 политиков, официальных лиц и других лиц, ответственных за грубые нарушения прав человека в России, Венесуэле, Гамбии и Пакистане.

Лондон ввел ограничительные меры против трех лиц и спецотряда быстрого реагирования Терек за пытки и другие преступления против прав человека в отношении представителей ЛГБТ в Чечне, объяснили в МИД страны.

В заявлении приводятся имена Магомеда Даудова (спикер парламента Чечни), Аюба Катаева (глава республиканского МВД) и Апти Алаудинова (замглавы МВД Чечни).

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Санкции США против Северного потока-2

8 декабря Палата представителей Конгресса США поддержала новый расширенный пакет санкций против Северного потока-2.

В Киеве заявили, что после утверждения санкций Россия не сможет завершить проект газопровода.

Источник: МИД Великобритании