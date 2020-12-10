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Факты / Мир
Людмила Грубнік |

В Польше готовятся к вакцинации от Covid-19 в январе 2021 года

В Польше планируют начать вакцинацию против коронавируса с середины января 2021 года.

Об этом заявил вице-министр здравоохранения страны Вальдемар Краска.

Сроки связывают с поставками производителей и утверждением веществ Европейским агентством по лекарственным средствам.

Читайте: “Вакцинный национализм»: в ООН раскритиковали неравный доступ к Covid-вакцине

Первыми в стране будут вакцинировать граждан, которые находятся в группе риска, в частности врачей. Кроме того, участие медиков поможет убедить поляков, что вещество безопасно.

Вакцина от коронавируса

В декабре в ряде стран мира должны начать вакцинацию от коронавируса.

В частности, в ближайшее время этот процесс стартует в США, Германии, Израиле. Разрешили использование вещества от Pfizer и BioNTech и в Канаде.

Подробнее о вакцине против коронавируса читайте на Фактах ICTV.

Источник: Польское радио

Фото: Dreamstime

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