В Польше планируют начать вакцинацию против коронавируса с середины января 2021 года.

Об этом заявил вице-министр здравоохранения страны Вальдемар Краска.

Сроки связывают с поставками производителей и утверждением веществ Европейским агентством по лекарственным средствам.

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Первыми в стране будут вакцинировать граждан, которые находятся в группе риска, в частности врачей. Кроме того, участие медиков поможет убедить поляков, что вещество безопасно.

Вакцина от коронавируса

В декабре в ряде стран мира должны начать вакцинацию от коронавируса.

В частности, в ближайшее время этот процесс стартует в США, Германии, Израиле. Разрешили использование вещества от Pfizer и BioNTech и в Канаде.

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Источник: Польское радио