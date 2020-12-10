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Факты / Мир
Людмила Грубнік |

“Вакцинный национализм”: в ООН раскритиковали неравный доступ к Covid-вакцине

На планете фиксируется тенденция “вакцинного национализма”, неравного доступа разных стран к вакцине против коронавируса.

Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

По его словам, сейчас более богатые государства готовятся вакцинировать своих граждан, а бедные задаются вопросом — получат ли они вообще спасительное вещество.

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Как отметил глава ООН, эту ситуацию нужно исправлять. Вакцина против коронавируса, по его словам, глобальное общественное благо и должна быть доступна каждому, особенно жителям Африки.

Вакцинация против коронавируса

После заявления ряда компании об эффективности их разработок в борьбе с коронавирусом, страны мира готовятся начать вакцинацию.

Например, в Израиле старт назначили на 27 декабря 2020 года. В ближайшее время процесс начнется в США и странах Европы.

Подробнее о вакцинации против коронавируса читайте на Фактах ICTV.

Источник: AP

Фото: Dreamstime

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