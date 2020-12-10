Ученые обнаружили еще один ранний симптом коронавируса

Ученые из Университета Англия Раскина (ARU) выяснили, что одним из первых симптомов коронавируса является воспаление глаз.

Исследователи провели опрос среди пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией и составили перечень ранних симптомов заболевания. Они опросили 83 участника, среди которых 90% человек отмечали усталость, 76% — лихорадку, 70% — потеря обоняния и вкуса, 66% — сухой кашель.

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81% людей указали, что на ранней стадии коронавируса они имели проблемы с глазами. Из них 18% имели светобоязнь или повышенную светочувствительность, 17% — зуд глаз, а 16% — боль в глазах.

Ученые отметили, что необходимо четко отделять конъюнктивит от симптомов коронавирусной инфекции, а боли глаз признать значимым симптомом раннего проявления коронавируса.

Исследователи отмечают, что изучение этого проявления важно также и потому, что оно указывает еще на один возможный путь проникновения коронавируса SARS-CoV-2 в организм.

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Источник: BMJ Open Ophthalmology