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Факты / Мир
Людмила Грубнік |

Австралия не спешит одобрять вакцину против Covid-19 — причина

Пока весь мир торопится одобрить вакцину против коронавируса и начать использование вещества уже в 2020 году, в Австралии медлят с таким решением.

Власти страны не планируют в ближайшее время давать разрешение на использовании вакцины против Covid-19, в частности речь идет о веществе от Pfizer.

Австралийцы должны быть уверены в веществе, заявил премьер-министр Австралии Скотт Моррисон. В стране планируют одобрить вакцину к концу января 2021 года, а начать ее использование в марте.

Читайте: Больше преимуществ: в США рекомендуют одобрить вакцину против Covid-19 от Pfizer 

Свое решение власти Австралии объясняют тем, что в стране не такая критическая ситуация с коронавирусом, как, например, в США или Великобритании.

Коронавирус в Австралии

Хотя коронавирус стремительно распространился по всему миру, есть страны, в которых эпидситуация лучше, чем в других, среди них Австралия.

Например, по состоянию на 1 ноября 2020 года в Австралии не обнаружили ни одного случая заболевания. В это же время почти все страны Европы усилили карантин из-за второй волны пандемии.

Подробнее о коронавирусе в Австралии читайте на Фактах ICTV.

Источник: AP

Фото: Dreamstime

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