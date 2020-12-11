Азербайджан объявил об отмене военного положения

11 декабря Азербайджан сообщил об отмене военного положения, который длился более двух месяцев в результате вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе. Соответствующее решение принял парламент страны.

Согласно документу, особый режим прекратит действовать в полночь 12 декабря по местному времени.

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Военные действия в Азербайджане

27 сентября произошло обострение военного конфликта в Нагорном Карабахе между Азербайджаном и Арменией. Это самый масштабный вооруженный конфликт между странами с 2016 года (военные схватки за территорию начались еще во времена СССР).

В результате этого 27 сентября Азербайджан ввел военное положение. Вооруженные столкновения завершились подписанием мирного соглашения между странами, которое предусматривает участие российских миротворцев.

Источник: Report