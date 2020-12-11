Американский журнал Time определился с деятелями, которые в 2020-м получают звание Человек года.

По версии издания, его заслуживают победитель на выборах президента в США Джо Байден, а также его помощница и избранный вице-президент страны Камала Харрис.

Первый отличился тем, что победил представителя Республиканской партии Дональда Трампа в жесткой гонке с рекордным количеством голосов.

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А Харрис заслуживает этого звания из-за того, что стала первой темнокожей женщиной в стране, избранной вице-президентом.

Рейтинг Time

10 декабря Time опубликовал шорт-лист из четырех кандидатов, которые претендуют на звание Человек года 2020.

В списке были указаны кандидаты на должность президента США на выборах 2020 Джо Байден и Дональд Трамп.

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