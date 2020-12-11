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Факты / Мир
Людмила Грубнік |

Больше преимуществ: в США рекомендуют одобрить вакцину против Covid-19 от Pfizer

В США рекомендуют одобрить вакцину против коронавируса производителей Pfizer и BioNTech к использованию.

Позицию озвучили в профильном комитете Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) США.

Сейчас эту рекомендацию должно рассмотреть руководство FDA.

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Члены профильного комитета FDA согласились, что польза от применения вещества является большей, чем риски. После одобрения руководства производителям выдадут разрешение на экстренное применение вакцины.

Вакцина против коронавируса

Осенью 2020 компании Pfizer и BioNTech заявили об эффективности своего вещества против коронавируса более чем 90%.

После этого ряд стран мира начали рассматривать возможность ее применения. В Канаде уже позволили использовать вакцину.

Подробнее о вакцине против коронавируса читайте на Фактах ICTV.

Источник: U.S. FDA

Фото: Dreamstime

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