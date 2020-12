В США рекомендуют одобрить вакцину против коронавируса производителей Pfizer и BioNTech к использованию.

Позицию озвучили в профильном комитете Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) США.

Сейчас эту рекомендацию должно рассмотреть руководство FDA.

Читайте: Доступ к документам на регистрацию: хакеры получили данные о вакцине от Pfizer и BioNTech

Члены профильного комитета FDA согласились, что польза от применения вещества является большей, чем риски. После одобрения руководства производителям выдадут разрешение на экстренное применение вакцины.

WATCH LIVE: After a brief break, the Vaccines and Related Biological Products Advisory Committee meeting on the EUA request for a #COVID19 vaccine from Pfizer/BioNTech has resumed. https://t.co/ICyp1x4eVM

— U.S. FDA (@US_FDA) December 10, 2020