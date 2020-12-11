В США рекомендуют одобрить вакцину против коронавируса производителей Pfizer и BioNTech к использованию.
Позицию озвучили в профильном комитете Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) США.
Сейчас эту рекомендацию должно рассмотреть руководство FDA.
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Члены профильного комитета FDA согласились, что польза от применения вещества является большей, чем риски. После одобрения руководства производителям выдадут разрешение на экстренное применение вакцины.
WATCH LIVE: After a brief break, the Vaccines and Related Biological Products Advisory Committee meeting on the EUA request for a #COVID19 vaccine from Pfizer/BioNTech has resumed. https://t.co/ICyp1x4eVM
— U.S. FDA (@US_FDA) December 10, 2020
Вакцина против коронавируса
Осенью 2020 компании Pfizer и BioNTech заявили об эффективности своего вещества против коронавируса более чем 90%.
После этого ряд стран мира начали рассматривать возможность ее применения. В Канаде уже позволили использовать вакцину.
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Источник: U.S. FDA