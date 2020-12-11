В Украину из Дании доставили 50 аппаратов для искусственной вентиляции легких в ответ на запрос о помощи в борьбе с коронавирусом, который был сделан через механизм гражданской защиты ЕС.

— Даже после многих месяцев, когда идет эта пандемия, страны-члены продолжают демонстрировать солидарность как в рамках ЕС, так и в отношении наших соседей. Я хочу еще раз поблагодарить Данию за демонстрацию возможностей Механизма гражданской защиты ЕС за пределами границ Евросоюза, в частности, в вопросах логистики и покрытия транспортных расходов, — отметил еврокомиссар по вопросам кризисного менеджмента Янез Ленарчич.

Аппараты ИВЛ доставили в Украину из Дании после аналогичной помощи от Словакии, Эстонии и Польши в начале года.

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Всего с начала пандемии такой помощью ЕС в виде медицинского или защитного оборудования воспользовались 24 страны.

МИД Украины в ноябре сообщало, что Дания решила предоставить Украине 50 аппаратов искусственной вентиляции легких для лечения критически больных пациентов.

Коронавирус в Украине

По состоянию на утро пятницы, 11 декабря, в Украине зафиксировали более 870 тыс. случаев коронавируса.

Также в Украине установился суточный рекорд летальности вследствие коронавируса: умерло 285 пациентов. Общее количество летальных случаев вследствие Covid-осложнений возросла до 14 755.

Источник: Европейская комиссия