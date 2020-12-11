11 декабря судно-трубопрокладчик Фортуна уложило 2,6-километровый участок газопровода Северный поток-2 в исключительной экономической зоне Германии на глубине 30 м.

Возобновление строительства подтвердили в компании Nord Stream 2 AG.

– Все строительные работы выполняются в полном соответствии с полученными разрешениями, – говорится в сообщении.

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Принимая законопроект об оборонном бюджете на 2021 год, в Конгрессе США поддержали расширенные санкции против Северного потока-2. За документ проголосовало 335 конгрессменов.

Благодаря таким мерам закончить работу над проектом будет почти невозможно, считает председатель правления НАК Нафтогаз Украины Андрей Коболев.

Сейчас из 2 460 км газопровода уложено более 2 300 км, то есть 94%.