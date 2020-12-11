По состоянию на 11 декабря в мире зафиксировали 69 531 812 случая коронавируса.
1 580 867 пациентов умерли от осложнений, которые вызвал Covid-19.
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Страны, где больше всего случаев Covid-19:
- США — 15 820 042;
- Индия — 9 767 371;
- Бразилия — 6781799;
- Россия — 2546113;
- Франция — 2391643.
Лидеры по количеству летальных исходов:
- США — 292 001;
- Бразилия — 179 765;
- Индия — 141 772;
- Мексика — 112 326;
- Великобритания — 63 179.
Карантин в мире
В Дании правительство приняло решение усилить карантин в 31 из 98 муниципалитетов страны. Ограничения будут действовать с 11 декабря до 3 января 2021 года.
В Южной Корее мобилизуют военных, чтобы помочь врачам бороться со вспышкой коронавируса.
В 2020 году на фоне пандемии в мире зафиксировали рекордное снижение уровня выбросов CO2. Объемы выбросов углекислого газа в атмосферу снизились 2,4 млрд тонн.
Коронавирус в мире 10 декабря
Согласно статистики коронавируса в мире 10 декабря, на планете зафиксировали более 65,2 млн случаев болезни.
За время пандемии вирус унес жизни более 1,5 млн пациентов.
Выздоровели более 47,9 млн людей.