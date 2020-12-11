По состоянию на 11 декабря в мире зафиксировали 69 531 812 случая коронавируса.

1 580 867 пациентов умерли от осложнений, которые вызвал Covid-19.

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Страны, где больше всего случаев Covid-19:

США — 15 820 042;

Индия — 9 767 371;

Бразилия — 6781799;

Россия — 2546113;

Франция — 2391643.

Лидеры по количеству летальных исходов:

США — 292 001;

Бразилия — 179 765;

Индия — 141 772;

Мексика — 112 326;

Великобритания — 63 179.

Карантин в мире

В Дании правительство приняло решение усилить карантин в 31 из 98 муниципалитетов страны. Ограничения будут действовать с 11 декабря до 3 января 2021 года.

В Южной Корее мобилизуют военных, чтобы помочь врачам бороться со вспышкой коронавируса.

В 2020 году на фоне пандемии в мире зафиксировали рекордное снижение уровня выбросов CO2. Объемы выбросов углекислого газа в атмосферу снизились 2,4 млрд тонн.

Коронавирус в мире 10 декабря

Согласно статистики коронавируса в мире 10 декабря, на планете зафиксировали более 65,2 млн случаев болезни.

За время пандемии вирус унес жизни более 1,5 млн пациентов.

Выздоровели более 47,9 млн людей.