Представители Республиканской партии в Конгрессе США поддержали пересмотр результатов президентских выборов, по результатам которых победил демократ Джо Байден.

106 членов Палаты представителей органа направили в Верховный суд консультативное заключение, которым поддерживают иск.

Группа представителей считает, что результаты голосования вызывают сомнения.

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Кроме того, они считают, что их позицию разделяют миллионы избирателей.

Оспаривание результатов выборов в США

В США продолжается борьба за место президента, несмотря на то, что, по официальным результатам, победу одержал представитель Демократической партии Джо Байден.

Так, представители 17 штатов проинформировали Верховный суд США, что они поддерживают поданный Техасом иск, цель которого — отсрочка назначения выборщиков, которые должны определить следующего президента страны. Речь идет о четырех штатах — Джорджия, Пенсильвания, Мичиган и Висконсин.

Республиканец Дональд Трамп также заявил, что готов вмешаться в этот иск.

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