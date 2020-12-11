Карантин в Украине и мире — главные новости о коронавирусе на 11 декабря

Борьба с коронавирусом в мире продолжается. Болезнь затронула более 69,5 млн человек, в Украине за сутки зафиксировали рекордное количество летальных случаев от Covid-19.

Факты ICTV подготовили самые важные новости мира и Украины о коронавирусе 11 декабря.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 11 декабря в Украине зафиксировали 13 514 инфицированных Covid-19, всего — более 870 тыс. за все время пандемии.

В стране установили суточный рекорд летальности вследствие коронавируса: умерло 285 пациентов. Общее количество летальных случаев из-за Covid-осложнений возросла до 14 755.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1 880), Запорожской (895), Одесской (874), Киевской (787) и Днепропетровской (759) областях.

Министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что в Украине фиксируют случаи повторного заражения коронавирусом.

Коронавирус в мире

Лидерами по количеству больных остаются США (15 млн), Индия (9,7 млн), Бразилия (6,7 млн), Россия (2,5 млн), Франция (2,3 млн). Украина на 17 месте в мировом рейтинге заболеваемости.

В Дании правительство приняло решение усилить карантин в 31 из 98 муниципалитетов страны. Ограничения будут действовать с 11 декабря по 3 января 2021 года.

Франция отложит открытие культурных мест и введет ночной комендантский час, в том числе в новогоднюю ночь. Также запланированные на 15 декабря открытия театров, кинозалов, спортзалов, музеев, цирков, казино, концертных арен и крупных спортивных мероприятий отменяется из-за увеличения количества больных.

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В Австралии прекратили испытания вакцины от коронавируса на первом этапе из-за ее негативного влияния на диагностику ВИЧ. Обнаружили, что антитела, которые возникают в результате действия препарата, мешают диагностике ВИЧ-инфекции.

В Южной Корее мобилизуют военных, чтобы помочь врачам бороться со вспышкой коронавируса.

Кроме того, от осложнений из-за Covid-19 11 декабря скончался известный южнокорейский режиссер Ким Ки Дук.

В Германии зафиксировали новый антирекорд по количеству выявленных случаев коронавируса — 29 875 человек. А в России объявили о максимальной суточной смертности с начала пандемии — умерли 613 человек.

В 2020 году на фоне пандемии коронавируса в мире зафиксировали рекордное снижение уровня выбросов CO2. Объемы выбросов углекислого газа в атмосферу снизились на 2,4 млрд тонн.