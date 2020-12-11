Вакцина от коронавируса Sanofi и GSK будет готова в конце 2021 года

Французская компания Sanofi и британская компания GSK объявили о задержке выхода совместно разработанной вакцины против коронавируса.

Об этом говорится в пресс-релизе компании. Отмечается, что европейская вакцина будет готова не раньше конца 2021 года.

— Sanofi и GSK объявляют отсрочку в своей программе по разработке вакцины от Covid-19, чтобы улучшить показатели иммунной реакции среди более возрастных групп, — говорится в сообщении.

Высокий уровень иммунного ответа среди всех возрастных групп будет свидетельствовать об эффективности будущей вакцины.

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Очередная фаза исследований вакцины Sanofi/GSK назначена на февраль 2021 года, третий этап — летом.

По оценкам Sanofi/GSK, вакцина может быть доступна в конце 2021, а не в середине, как это первоначально ожидалось.

Контракты на поставку вакцины Sanofi/GSK, в частности, подписаны с Евросоюзом.