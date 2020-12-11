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Факты / Мир
Валентина Летяк |

ВОЗ собрала почти 1 млрд бесплатных доз вакцины от коронавируса

В рамках глобальной инициативы COVAX Всемирная организация здравоохранения получила почти 1 млрд доз вакцины против Covid-19 от трех производителей.

Об этом сообщил на брифинге генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.

Он напомнил, что в программе, которая предполагает бесплатное предоставление вакцин, участвуют 189 стран, в том числе и Украина.

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В Украине в первую очередь вакцинируют от коронавируса 20 млн граждан. Вначале должны вакцинироваться люди, входящие в группы риска.

В группу риска по профессиональному признаку входят педагоги, медицинские работники, сотрудники Национальной полиции. Также в первую очередь будут вакцинировать людей по возрасту и состоянию здоровья.

Будет два сценария вакцинации — стационарно и с помощью мобильных групп.

Источник: WHO

Фото: Dreamstime

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