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Факты / Мир
Людмила Грубнік |

Министры и советники: Байден назвал кандидатов на ключевые должности

Новоизбранный президент США Джо Байден представил членов своей администрации, а также предложил кандидатуры на министерские должности.

Среди кандидатур — министр сельского хозяйства. Эту должность может занять Тим Вилсак, который уже был на этом посту во время президентства Барака Обамы.

Также Байден представил Дениса МакДона, он станет министром по делам ветеранов, при Обаме он был главой аппарата Белого дома. Марсия Фадж может возглавить министерство жилищного строительства и городского развития.

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В команде Байдена будет работать Сьюзан Райс, она станет президентским советником по внутренней политике. А Кэтрин Тай должна занять место торгового представителя США.

Назначения Байдена

После победы на выборах президента США Джо Байден начал определяться с кандидатами на ключевые должности страны.

Он планирует назначить министром обороны США генерала в отставке Ллойда Остина.

Подробнее о назначениях Байдена читайте на Фактах ICTV.

Источник: CNN, РБК-Украина

Фото: Dreamstime

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