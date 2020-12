Первое издание Гарри Поттера продали на аукционе за 1,8 млн грн

Британский аукционный дом Hansons Auctioneers продал четыре экземпляра первого издания книги Гарри Поттер и философский камень. Один из них случайно нашли во время уборки — теперь ее бывшие владельцы разбогатели на 1,8 млн грн.

28-летняя жительница английского города Блэкпул Шарлотта Рамзи случайно нашла книгу во время уборки — мать девушки разбирала старые вещи, которые планировала распродать.

Представители аукционного дома подтвердили, что это — именно экземпляр первого издания Гарри Поттера, и предложили продать его на аукционе.

Теперь Шарлотта планирует вложить часть денег в свое будущее свадьбы, а часть — отдать матери, чтобы та купила себе новый дом.

The wizard, books expert Jim Spencer, has done it again. Two Harry Potter hardback first editions sold for £50k & £68k today. Plus several more rare Potter books made £50k.

Jim’s dedication knows no bounds & we’re delighted for all. @HansonsAuctions @Mr_Mulliner pic.twitter.com/3DjtxVo8JE

— Hansons (@HansonsUK) December 11, 2020