12 декабря в мире подтвердили более 71,4 млн случаев коронавируса.

За время пандемии вирус унес жизни более 1,6 млн человек.

Выздоровели более 49,6 млн больных.

Читайте: Коронавирус в мире: карта распространения

Страны, где больше всего случаев Covid-19:

США — 16 295 714;

Индия — 9 827 026;

Бразилия — 6 836 313;

Россия — 2 597 711;

Франция — 2 351 372.

Лидеры по количеству летальных исходов:

США — 302 762;

Бразилия — 180 453;

Индия — 142 662;

Мексика — 113 019;

Великобритания — 63 506.

Где больше всего выздоровевших:

США — 9 507 476;

Индия — 9 324 328;

Бразилия — 5 954 745;

Россия — 2 059 840;

Аргентина — 1 324 792.

Карантин в мире

Накануне рождественских и новогодних праздников страны мира ужесточают карантин, в частности США и в Европе. А в Канаде и Южной Кореи с пандемией решили бороться с помощью армии, которая будет помогать местному населению.

Хотя не везде ситуация с вирусом напряженная. Например, в Австралии не спешат одобрять вакцину от коронавируса, поскольку эпидситуация в стране вполне контролируемая.

Коронавирус в мире

По состоянию на 11 декабря в мире зафиксировали более 69,5 млн случаев коронавируса.

Более 1,5 млн пациентов умерли от осложнений, которые вызвал Covid-19.

Подробную статистику коронавируса в мире смотрите на Фактах ICTV.