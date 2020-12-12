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Факты / Мир
Людмила Грубнік |

Более 1,6 млн смертей от Covid-19: коронавирус в мире 12 декабря

12 декабря в мире подтвердили более 71,4 млн случаев коронавируса.

За время пандемии вирус унес жизни более 1,6 млн человек.

Выздоровели более 49,6 млн больных.

Читайте: Коронавирус в мире: карта распространения

Страны, где больше всего случаев Covid-19:

  • США — 16 295 714;
  • Индия — 9 827 026;
  • Бразилия — 6 836 313;
  • Россия — 2 597 711;
  • Франция — 2 351 372.

Лидеры по количеству летальных исходов:

  • США — 302 762;
  • Бразилия — 180 453;
  • Индия — 142 662;
  • Мексика — 113 019;
  • Великобритания — 63 506.

Где больше всего выздоровевших:

  • США — 9 507 476;
  • Индия — 9 324 328;
  • Бразилия — 5 954 745;
  • Россия — 2 059 840;
  • Аргентина — 1 324 792.

Карантин в мире

Накануне рождественских и новогодних праздников страны мира ужесточают карантин, в частности США и в Европе. А в Канаде и Южной Кореи с пандемией решили бороться с помощью армии, которая будет помогать местному населению.

Хотя не везде ситуация с вирусом напряженная. Например, в Австралии не спешат одобрять вакцину от коронавируса, поскольку эпидситуация в стране вполне контролируемая.

Коронавирус в мире

По состоянию на 11 декабря в мире зафиксировали более 69,5 млн случаев коронавируса.

Более 1,5 млн пациентов умерли от осложнений, которые вызвал Covid-19.

Подробную статистику коронавируса в мире смотрите на Фактах ICTV.

Фото: Dreamstime

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