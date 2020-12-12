12 декабря в мире подтвердили более 71,4 млн случаев коронавируса.
За время пандемии вирус унес жизни более 1,6 млн человек.
Выздоровели более 49,6 млн больных.
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Страны, где больше всего случаев Covid-19:
- США — 16 295 714;
- Индия — 9 827 026;
- Бразилия — 6 836 313;
- Россия — 2 597 711;
- Франция — 2 351 372.
Лидеры по количеству летальных исходов:
- США — 302 762;
- Бразилия — 180 453;
- Индия — 142 662;
- Мексика — 113 019;
- Великобритания — 63 506.
Где больше всего выздоровевших:
- США — 9 507 476;
- Индия — 9 324 328;
- Бразилия — 5 954 745;
- Россия — 2 059 840;
- Аргентина — 1 324 792.
Карантин в мире
Накануне рождественских и новогодних праздников страны мира ужесточают карантин, в частности США и в Европе. А в Канаде и Южной Кореи с пандемией решили бороться с помощью армии, которая будет помогать местному населению.
Хотя не везде ситуация с вирусом напряженная. Например, в Австралии не спешат одобрять вакцину от коронавируса, поскольку эпидситуация в стране вполне контролируемая.
Коронавирус в мире
По состоянию на 11 декабря в мире зафиксировали более 69,5 млн случаев коронавируса.
Более 1,5 млн пациентов умерли от осложнений, которые вызвал Covid-19.
Подробную статистику коронавируса в мире смотрите на Фактах ICTV.