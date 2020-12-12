Нарушение перемирия: Азербайджан заявил о провокациях в Карабахе

Азербайджан заявил, что не нарушал режим перемирия в Нагорном Карабахе. В обстрелах Баку винит Армению.

В Министерстве обороны Азербайджана заявили, что со стороны Армении были совершены провокации, из-за которых и был нарушен режим прекращения огня.

— Армянская сторона совершила провокационные действия на освобожденных территориях Азербайджана, сопровождавшиеся нарушением режима прекращения огня. Со стороны Вооруженных сил Азербайджана были приняты адекватные ответные меры. В настоящее время соблюдается режим прекращения огня, — сказано в заявлении.

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Ранее Минобороны Армении заявило, что вооруженные силы Азербайджана начали наступление в Нагорном Карабахе. Соответствующая информация появилась вечером 12 декабря.

По данным армянского Минобороны, наступление началось в направлении населенных пунктов Старый Таглар и Хцаберд.

Конфликт из-за Нагорного Карабаха

Армения и Азербайджан десятилетиями находятся в конфликте из-за Нагорного Карабаха.

Тяжелые бои, вспыхнувшие 27 сентября, ознаменовали самую большую эскалацию за более чем четверть века, вследствие чего погибли сотни, а возможно, и тысячи людей.

В ночь на 10 ноября представители Армении, Азербайджана и России (как посредник) подписали заявление о прекращении войны в Карабахе. Согласно договоренностям, вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе размещаются 1960 российских миротворцев.

Премьер Армении Никол Пашинян говорил, что это решение было для него крайне тяжелым, но безальтернативным. Алиев уточнял, что Пашиняна “вынудили” подписать документ, “максимально выгодный” для Баку.

Источник: Министерство обороны Азербайджана