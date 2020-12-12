В США одобрили вакцину против коронавируса от компаний Pfizer и BioNTech, в стране планируют начать вакцинацию в течение 24 часов.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) выдало разрешение на использование вещества в экстренных ситуациях, к которым относятся эпидемии и пандемии.

Поэтому президент США Дональд Трамп обратился к гражданам и сообщил, что вакцинация начнется в течение 24 часов.

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По его словам, миллионы доз вакцины уже начали отправлять во все штаты страны. Прививка от коронавируса в США будет бесплатной.

Вакцинация против коронавируса

Однако не все страны спешат начать вакцинацию против коронавируса.

В Австралии откладывают этот шаг.

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