В США одобрили вакцину против коронавируса от компаний Pfizer и BioNTech, в стране планируют начать вакцинацию в течение 24 часов.
Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) выдало разрешение на использование вещества в экстренных ситуациях, к которым относятся эпидемии и пандемии.
Поэтому президент США Дональд Трамп обратился к гражданам и сообщил, что вакцинация начнется в течение 24 часов.
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По его словам, миллионы доз вакцины уже начали отправлять во все штаты страны. Прививка от коронавируса в США будет бесплатной.
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 12, 2020
Вакцинация против коронавируса
Однако не все страны спешат начать вакцинацию против коронавируса.
В Австралии откладывают этот шаг.
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