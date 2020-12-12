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Факты / Мир
Софія Телішевська |

В Нагорном Карабахе возобновились военные действия

Минобороны Армении заявило, что вооруженные силы Азербайджана начали наступление в Нагорном Карабахе. Соответствующая информация появилась вечером 12 декабря.

По данным армянского Минобороны, наступление началось в направлении населенных пунктов Старый Таглар и Хцаберд.

В оборонном ведомстве отметили, что армянские войска “применяют соответствующие действия” для отражения атаки. Какие именно, информации пока нет.

Азербайджан и Россия пока не комментировали ситуацию.

Читайте: Конфликт в Карабахе: как Армения и Азербайджан подписали мир и была ли капитуляция

Конфликт из-за Нагорного Карабаха

Армения и Азербайджан десятилетиями находятся в конфликте из-за Нагорного Карабаха.

Тяжелые бои, вспыхнувшие 27 сентября, ознаменовали самую большую эскалацию за более чем четверть века, вследствие чего погибли сотни, а возможно, и тысячи людей.

10 ноября было подписано соглашение о перемирии, в котором указано, что Ереван должен вернуть Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы.

Источник: Минобороны Армении

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