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Факты / Мир
Софія Телішевська |

В США барсы подхватили Covid-19: это уже шестой вид животных, в которых обнаружили болезнь

В зоопарке города Луисвилл американского штата Кентукки подтвердили заражение коронавирусом у трех снежных барсов.

Отмечается, что среди больных двое самцов, Кимти и Меру, и одна самка — Ниси. Первой болезнь подтвердили именно у нее. Как рассказал директор зоопарка, болезнь у них протекает легко — с сухим кашлем и хрипом, но вскоре животные выздоровеют.

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В зоопарке считают, что барсы заразились от бессимптомных больных сотрудников. В то же время эксперты отмечают, что возможность передачи коронавируса от животных к людям маловероятна.

Львы в зоопарке Барселоны

В зоопарке Барселоны у четырех львов обнаружили коронавирус. Это уже второй известный случай, когда крупные животные из семейства кошачьих заразились Сovid-19.

Три самки по имени Зал, Нима и Ран Ран, а также самец Киумбе были протестированы на наличие вируса, после того, как смотрители заметили в них легкие симптомы болезни. Двое сотрудников зоопарка также получили положительный результат теста. Сейчас власти расследуют, как могли заразиться львы.

Источник: CNN

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