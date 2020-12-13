Меркель рассказала, когда в ЕС начнется вакцинация от коронавируса

Вакцинация от коронавируса в Евросоюзе начнется в январе 2021 года.

Об этом во время конференции с руководителями регионов Германии заявила канцлер Ангела Меркель.

Процесс вакцинации будет запущен через несколько дней после лицензирования вакцины.

Оценивать вакцину будет организация EMA — Европейское агентство по лекарственным препаратам.

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Меркель отметила, что оценка должна проводиться тщательно и без всякого политического давления.

— EMA заявляла, что решение о допуске вакцины будет принято до 29 декабря, поэтому мы должны немного подождать. Возможно, что это произойдет немного раньше, но не позже 29 декабря, — отметила канцлер Германии.

Сразу после получения лицензии будут организованы поставки во все страны ЕС, после чего начнется вакцинация.

Германия готова потратить на вакцину от Covid-19 около €5-6 млрд. Планируется, что прививки будут бесплатными и добровольными.

Германия вводит локдаун

На фоне борьбы с коронавирусом Германия вводит локдаун уже 16 декабря.

Кроме парикмахерских и большинства розничной торговли, также на карантин будут закрыты все школы страны.

Такие ограничения продействуют как минимум до 10 января.