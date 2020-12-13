По состоянию на утро 13 декабря коронавирус в мире обнаружили у 72 109 884 человек. От осложнений, вызванных Covid-19, умерло 1 611 637 жителей планеты.
В то же время осилить болезнь удалось 50 492 871 человеку.
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Страны, где больше всего случаев Covid-19:
- США — 16 549 366;
- Индия — 9 857 380;
- Бразилия — 6 880 595;
- Россия — 2 625 848;
- Франция — 2 365 319.
Лидеры по количеству летальных исходов:
- США — 305 082;
- Бразилия — 181 143;
- Индия — 143 055;
- Мексика — 113 704;
- Великобритания — 64 026.
По количеству больных коронавирус Украина занимает 17 место в мире — между Перу и Южной Африкой.
Коронавирус 12 декабря
Для сравнения, 12 мая в мире подтвердили более 71,4 млн случаев коронавируса. За время пандемии вирус унес жизни более 1,6 млн человек.
Выздоровели более 49,6 млн больных.