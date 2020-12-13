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Факты / Мир
Анастасія Дячкіна |

Более 72 млн больных: коронавирус в мире 13 декабря

По состоянию на утро 13 декабря коронавирус в мире обнаружили у 72 109 884 человек. От осложнений, вызванных Covid-19, умерло 1 611 637 жителей планеты.

В то же время осилить болезнь удалось 50 492 871 человеку.

Читайте: Коронавирус в мире: карта распространения

Страны, где больше всего случаев Covid-19:

  • США — 16 549 366;
  • Индия — 9 857 380;
  • Бразилия — 6 880 595;
  • Россия — 2 625 848;
  • Франция — 2 365 319.

Лидеры по количеству летальных исходов:

  • США — 305 082;
  • Бразилия — 181 143;
  • Индия — 143 055;
  • Мексика — 113 704;
  • Великобритания — 64 026.

По количеству больных коронавирус Украина занимает 17 место в мире — между Перу и Южной Африкой.

Коронавирус 12 декабря

Для сравнения, 12 мая в мире подтвердили более 71,4 млн случаев коронавируса. За время пандемии вирус унес жизни более 1,6 млн человек.

Выздоровели более 49,6 млн больных.

Фото: Dreamstime

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