Протесты в Польше: под домом Качиньского оставили мертвую свинью

Протесты в Польше в эти выходные, 12-13 декабря, прошли сразу в нескольких городах.
В частности, протестовали против запрета абортов и политики по отношению к фермерам и сельскому хозяйству страны.
Отмечается, что протесты также посвящено 39-й годовщине репрессий коммунистической Польши. Несколько участников митингов пришли в форме полиции тех времен, однако были задержаны.
Miarą porażki rządu i strachu kaczyńskiego, jest liczba milicjantów chroniąca go przed “wdzięcznością” Polaków.
Jarek chciałeś odejść jako “emerytowany zbawca narodu”, a kończysz jak “przerażony zdrajca”.#wypierdalać pic.twitter.com/85Oh5xcAwO
— DiabełStockton (@DiabelS64) December 13, 2020
Пользователи соцсетей делятся фото и видео маршей в польских городах. В центре Варшавы к Женскому маршу присоединились представители сельского хозяйства.
Часть протестующих отправилась к дому Ярослава Качиньского — главы правящей партии Право и справедливость.
Кроме яиц, картофеля и капусты, на улице возле дома политика возмущенные граждане оставили мертвую свинью. Таким образом фермеры выразили несогласие с планом борьбы Польши с коронавирусом.
Четырех участников протестов оштрафовали за перекрытие улиц и мусора.