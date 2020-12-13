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Факты / Мир
Наташа Тарчевська |

Протесты в Польше: под домом Качиньского оставили мертвую свинью

Протесты в Польше в эти выходные, 12-13 декабря, прошли сразу в нескольких городах.

В частности, протестовали против запрета абортов и политики по отношению к фермерам и сельскому хозяйству страны.

Отмечается, что протесты также посвящено 39-й годовщине репрессий коммунистической Польши. Несколько участников митингов пришли в форме полиции тех времен, однако были задержаны.

Пользователи соцсетей делятся фото и видео маршей в польских городах. В центре Варшавы к Женскому маршу присоединились представители сельского хозяйства.

Часть протестующих отправилась к дому Ярослава Качиньского — главы правящей партии Право и справедливость.

  • Протесты в Польше: под домом Качиньского оставили мертвую свинью
  • Протесты в Польше: под домом Качиньского оставили мертвую свинью
  • Протесты в Польше: под домом Качиньского оставили мертвую свинью
  • Протесты в Польше: под домом Качиньского оставили мертвую свинью
  • Протесты в Польше: под домом Качиньского оставили мертвую свинью
  • Протесты в Польше: под домом Качиньского оставили мертвую свинью
Протесты в Польше: под домом Качиньского оставили мертвую свинью / 3 фотографии

Кроме яиц, картофеля и капусты, на улице возле дома политика возмущенные граждане оставили мертвую свинью. Таким образом фермеры выразили несогласие с планом борьбы Польши с коронавирусом.

Четырех участников протестов оштрафовали за перекрытие улиц и мусора.

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