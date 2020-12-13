Протесты в Польше в эти выходные, 12-13 декабря, прошли сразу в нескольких городах.

В частности, протестовали против запрета абортов и политики по отношению к фермерам и сельскому хозяйству страны.

Отмечается, что протесты также посвящено 39-й годовщине репрессий коммунистической Польши. Несколько участников митингов пришли в форме полиции тех времен, однако были задержаны.

Miarą porażki rządu i strachu kaczyńskiego, jest liczba milicjantów chroniąca go przed “wdzięcznością” Polaków. Jarek chciałeś odejść jako “emerytowany zbawca narodu”, a kończysz jak “przerażony zdrajca”.#wypierdalać pic.twitter.com/85Oh5xcAwO — DiabełStockton (@DiabelS64) December 13, 2020

Пользователи соцсетей делятся фото и видео маршей в польских городах. В центре Варшавы к Женскому маршу присоединились представители сельского хозяйства.

Часть протестующих отправилась к дому Ярослава Качиньского — главы правящей партии Право и справедливость.











Протесты в Польше: под домом Качиньского оставили мертвую свинью / 3 фотографии

Кроме яиц, картофеля и капусты, на улице возле дома политика возмущенные граждане оставили мертвую свинью. Таким образом фермеры выразили несогласие с планом борьбы Польши с коронавирусом.

Четырех участников протестов оштрафовали за перекрытие улиц и мусора.