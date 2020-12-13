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Факты / Мир
Юлія Захарченко |

В России 10-летнего ребенка принудили к сексу в больнице

Жительница Москвы сообщила, что ее 10-летнего сына принудили к сексу. Предположительно это сделал 17-летний сосед по палате мальчика, когда они находились на лечении в Детской городской клинической больницы №13 имени. Н.Ф. Филатова.

Это произошло в сентябре 2020 года, однако женщина рассказала правоохранительным органам только сейчас. Скорее всего, малыш не захотел рассказывать маме о том, что произошло.

По словам матери ребенка, происшествие случилось в палате нефрологии (область медицины, изучающая функции и болезни почек).

Подросток заставил ее сына вступить с ним в половую связь. Ребенок не сопротивлялся, поскольку на тот момент не осознал произошедшего.

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Разбирательства по делу продолжаются. Правоохранители уже разыскали подозреваемого, чтобы услышать от него о случившемся.

На глазах пьяной матери: на Хмельнитчине отчим изнасиловал 12-летнюю падчерицу

В Ярмолинецком районе Хмельницкой области 27-летний отчим изнасиловал несовершеннолетнюю падчерицу. Однажды ночью все село прибежало на ужасные крики из их двора: дети плакали и кричали, что отчим убивает мать.

Чтобы успокоить насильника, сосед надел ему на голову ящик. Однако после приезда полиции горе-отчим вырвался из рук соседа и бежал в поле.

Источник: Рен ТВ

Фото: Dreamstime

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