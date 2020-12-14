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Факты / Мир
Наташа Тарчевська |

Беларусь вакцинирует от коронавируса около 2 млн граждан

В Беларуси на вакцинацию 2 млн граждан от коронавируса в госбюджете 2021 предусмотрено 50 млн.

Об этом в эфире одного из белорусских телеканалов заявил вице-премьер Игорь Петришенко.

По его словам, власти страны работают над возможностями начать производство собственной вакцины.

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— Сейчас мы работаем и в направлении закупки, и в направлении производства вакцины, — заявил политик.

Беларусь — первая страна в мире, которая провела клинические исследования российской вакцины Спутник V.

В общем власти страны планируют закупить не менее 100 тыс. доз российской вакцины.

Турция отказалась от российской вакцины

В начале декабря министр здравоохранения Турции заявил о несоответствии российской вакцины лабораторным стандартам.

Ранее страна планировала сотрудничество с РФ, но пока там заявляют, что изготовленный препарат не имеет необходимой лабораторной практики, а потому не получит турецкую лицензию.

Фото: Depositphotos

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