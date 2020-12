В Канаду начались поставки вакцины против коронавируса.

В страну прибыли первые партии вещества, сообщил премьер-министр Джастин Трюдо.

Накануне в Канаде одобрили вакцину против коронавируса от компаний Pfizer и BioNTech.

В стране ожидали вещество, которое поможет улучшить эпидситуацию.

The first batch of doses of Pfizer-BioNTech’s COVID-19 vaccine have arrived in Canada. pic.twitter.com/xSvwkRROKo

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) December 14, 2020