В Соединенных Штатах Америки 14 декабря начали массовую вакцинацию населения от коронавируса.

Врачи используют вакцину компаний Pfizer и BioNTech, которую одобрило Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).

Первым человеком, который получил вакцину в США вне клинических испытаний, стал медицинский работник в штате Нью-Йорк.

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Президент Дональд Трамп поздравил страну с началом вакцинации.

— Первую вакцину ввели. Поздравляем США! Поздравляем мир!, — написал Трамп в социальных сетях.

First Vaccine Administered. Congratulations USA! Congratulations WORLD! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 14, 2020

США стали третьей после Великобритании и Канады страной, которая одобрила использование препарата Pfizer / BioNTech для массовой вакцинации.

В рамках первого этапа распределения вакцин в Pfizer планируют поставить 6,4 млн доз для США в конце декабря. Вакцина предусматривает две дозы, которые вводят с интервалом в 21 день.

Великобритания начала вакцинацию от Covid-19

Великобритания 8 декабря начала массовую вакцинацию населения от коронавируса. Это первая страна, которая начала применять вакцину от компаний Pfizer и BioNTech.

А первым человеком в мире, который получил прививку от коронавируса, стала 90-летняя жительница Северной Ирландии Маргарет Кинан.

Источник: BBC