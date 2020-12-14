12 декабря Джон ле Карре (настоящее имя Дэвид Джон Мур Корнуэлл), выдающийся британский писатель и автор триллеров о шпионах, умер в больнице в Корнуэлле (Великобритания).

Деятеля не стало в возрасте 89 лет.

Причиной смерти писателя стала пневмония, сообщают родные.

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Джон ле Карре родился 19 октября 1931 года в Пуле (Великобритания). Учился в Бернском университете, Оксфорде, где изучал филологию. Преподавал немецкий и французский языки в Итонском колледже.

Соединил эту деятельность с военной службой и разведкой. Служил в Австрии в составе Британской разведывательного корпуса, работал в разведке.

При жизни создал и опубликовал десятки романов, среди которых самые известные — Шпион, выйди вон, Шпион, пришедший с холода, Идеальный шпион. Ряд его произведений были успешно экранизированы.

Смерть Гафта

12 декабря в РФ умер актер Валентин Гафт.

Деятелю было 85 лет. Накануне он перенес инсульт.

Подробнее о смерти Валентина Гафта читайте на Фактах ICTV.

Источник: BBC, Радио Свобода