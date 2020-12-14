По состоянию на 14 декабря в мире подтвердили более 72,6 млн случаев коронавируса.

Более 1,6 млн пациентов скончались от осложнений, вызванных болезнью.

Выздоровели более 50,8 млн людей.

Читайте: Коронавирус в мире: карта распространения

Где больше всего случаев Covid-19:

США — 16 737 267;

Индия — 9 884 716;

Бразилия — 6 901 990;

Россия — 2 653 928;

Франция — 2 376 852.

Страны-лидеры по количеству смертей:

США — 306 459;

Бразилия — 181 419;

Индия — 143 393;

Мексика — 113 953;

Италия — 64 520.

Где больше всего выздоровевших:

США — 9 724 439;

Индия — 9 388 159;

Бразилия — 5 982 953;

Россия — 2 106 235;

Аргентина — 1 335 317.

Украина продолжает занимать 17 место в этом списке.

Карантин в мире

Во многих странах мира накануне рождественских и новогодних праздников продолжают действовать усиленные карантинные меры. Кроме того, в США окончательно одобрили использование вакцины против коронавируса, Трамп и руководство Белого дома готовятся первыми сделать прививку от вируса.

Коронавирус в мире

По статистике коронавируса в мире 13 декабря, на планете подтвердили более 72,1 млн случаев болезни.

Умерли от вируса более 1,6 млн человек.

Выздоровели более 50,4 млн людей.