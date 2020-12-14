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Факты / Мир
Людмила Грубнік |

Более 50 млн выздоровевших от Covid-19: коронавирус в мире 14 декабря

По состоянию на 14 декабря в мире подтвердили более 72,6 млн случаев коронавируса.

Более 1,6 млн пациентов скончались от осложнений, вызванных болезнью.

Выздоровели более 50,8 млн людей.

Читайте: Коронавирус в мире: карта распространения

Где больше всего случаев Covid-19:

  • США — 16 737 267;
  • Индия — 9 884 716;
  • Бразилия — 6 901 990;
  • Россия — 2 653 928;
  • Франция — 2 376 852.

Страны-лидеры по количеству смертей:

  • США — 306 459;
  • Бразилия — 181 419;
  • Индия — 143 393;
  • Мексика — 113 953;
  • Италия — 64 520.

Где больше всего выздоровевших:

  • США — 9 724 439;
  • Индия — 9 388 159;
  • Бразилия — 5 982 953;
  • Россия — 2 106 235;
  • Аргентина — 1 335 317.

Украина продолжает занимать 17 место в этом списке.

Карантин в мире

Во многих странах мира накануне рождественских и новогодних праздников продолжают действовать усиленные карантинные меры. Кроме того, в США окончательно одобрили использование вакцины против коронавируса, Трамп и руководство Белого дома готовятся первыми сделать прививку от вируса.

Коронавирус в мире

По статистике коронавируса в мире 13 декабря, на планете подтвердили более 72,1 млн случаев болезни.

Умерли от вируса более 1,6 млн человек.

Выздоровели более 50,4 млн людей.

Фото: Depositphotos

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