По состоянию на 14 декабря в мире подтвердили более 72,6 млн случаев коронавируса.
Более 1,6 млн пациентов скончались от осложнений, вызванных болезнью.
Выздоровели более 50,8 млн людей.
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Где больше всего случаев Covid-19:
- США — 16 737 267;
- Индия — 9 884 716;
- Бразилия — 6 901 990;
- Россия — 2 653 928;
- Франция — 2 376 852.
Страны-лидеры по количеству смертей:
- США — 306 459;
- Бразилия — 181 419;
- Индия — 143 393;
- Мексика — 113 953;
- Италия — 64 520.
Где больше всего выздоровевших:
- США — 9 724 439;
- Индия — 9 388 159;
- Бразилия — 5 982 953;
- Россия — 2 106 235;
- Аргентина — 1 335 317.
Украина продолжает занимать 17 место в этом списке.
Карантин в мире
Во многих странах мира накануне рождественских и новогодних праздников продолжают действовать усиленные карантинные меры. Кроме того, в США окончательно одобрили использование вакцины против коронавируса, Трамп и руководство Белого дома готовятся первыми сделать прививку от вируса.
Коронавирус в мире
По статистике коронавируса в мире 13 декабря, на планете подтвердили более 72,1 млн случаев болезни.
Умерли от вируса более 1,6 млн человек.
Выздоровели более 50,4 млн людей.