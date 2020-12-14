Распространяется быстрее: в Великобритании обнаружили новый штамм коронавируса

В Великобритании выявили мутировавший штамм коронавируса, распространяющийся быстрее своего предшественника. Об этом заявил министр здравоохранения Мэттью Хэнкок.

Новым штаммом заражены более тысячи человек в 60 районах преимущественно на юге Англии. Великобритания уже уведомила об этом Всемирную организацию здравоохранения.

По словам Хэнкока, у медиков нет оснований полагать, что этот коронавирус может спровоцировать более тяжелое течение болезни.

Он назвал очень маловерятном то, что вакцина от Covid-19 будет неэффективна к новому штамму.

— Вне зависимости от причин, мы должны быстро предпринять решительные действия. К сожалению, это абсолютно необходимо для того, чтобы держать это смертельное заболевание под контролем, — сказал Хэнкок.

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Великобритания одной из первых стран начала массовую вакцинацию от коронавируса — для этого власти зарегистрировали американскую вакцину Pfizer по упрощенной схеме.

Вакцина против коронавируса

С момента появления коронавируса ученые всех стран мира работали над вакциной, которая способна обеспечить иммунитет у людей против страшного вируса.

С помощью прививок специалисты собираются замедлить темпы распространения Covid-19. При этом вакцины не лечат вирус, а работают как профилактическое средство. В США уже утвердили вещество и готовы начать вакцинацию.

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