Борьба с коронавирусом в мире продолжается. 14 декабря стало известно о более чем 72,6 млн случаев коронавируса в мире. В Украине за сутки зафиксировали значительное снижение заражений Covid-19.

Факты ICTV подготовили самые важные новости мира и Украины о коронавирусе 14 декабря.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 14 декабря в Украине зафиксировали 6 451 инфицированного Covid-19.

В стране установили суточный рекорд летальности вследствие коронавируса: умерло 93 пациента. Общее количество летальных случаев из-за Covid-осложнений выросло до 15 247.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (605), Одесской (584), Киевской (521), Днепропетровской (461) и Запорожской (440) областях.

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С начала эпидемии коронавируса заразились более четверти депутатов Рады. В общем заразились 128 депутатов и 211 сотрудников аппарата.

Министр здравоохранения Максим Степанов отмечает, что в Украине стабилизировалась ситуация с распространением коронавируса, количество людей, проходящих лечение от Covid-19 в больницах, не увеличивается.

Портал Дія с 14 декабря принимает заявки на получение 8 тыс. грн. единовременного пособия от государства наемным работникам, которые потеряли часть зарплаты вследствие введения карантина, и физическим лицам-предпринимателям (ФЛП), которые потеряли часть дохода во время карантина.

Коронавирус в мире

Лидерами по количеству зафиксированных случаев заражения коронавирусом остаются США (16,7 млн), Индия (9,8 млн) и Бразилия (6,9 млн).

Накануне рождественских и новогодних праздников во многих странах продолжают действовать усиленные карантинные мероприятия.

Беларусь вакцинирует от коронавируса около 2 млн граждан. Власти страны работают над возможностями начать производство собственной вакцины.

В США окончательно одобрили использование вакцины против коронавируса, но президент Дональд Трамп не собирается в ближайшее время вакцинироваться.

Во Франции начнутся первые кампании массового тестирования на коронавирус. Первыми для кампаний массового тестирования выбрали несколько городских агломераций.

В Канаду прибыли первые партии вакцины от коронавируса компаний Pfizer и BioNTech.

Италия рассматривает возможность усиления общенациональных ограничений из-за коронавируса во время рождественских и новогодних праздников. Правительство может принять решение о введении в стране правил карантина красной зоны с 24 декабря до как минимум 2 января.