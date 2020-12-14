США ввели санкции в отношении Управления оборонной промышленности Турции.
В черный список попали четверо чиновников, среди которых руководитель турецкого управления Исмаил Демир.
Санкции были введены в рамках закона О противодействии противникам Америк
и посредством санкций.
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Что стало причиной санкций
США ввели санкции против Турции за покупку у России зенитных ракетных систем С-400, сообщил госсекретарь США Майка Помпео в понедельник.
Он отметил, что санкции распространяются и лично на Демира: его активы в США будут заморожены.
Источник: Минфин США