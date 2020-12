Центр по контролю и профилактике заболеваний (СDC) одобрил рекомендации Консультативного комитета по практике иммунизации (ACIP) об использовании в США вакцины от коронавируса компаний BioNTech и Pfizer.

Об этом говорится в официальном отчете СDC.

В частности, речь идет о вакцинации американцев от 16 лет.

– Сначала следует сделать прививки сотрудникам системы здравоохранения и пациентам учреждений длительного ухода, — говорится в сообщении.

— CDC (@CDCgov) December 13, 2020