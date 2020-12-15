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Факты / Шоу-бизнес / Зірки
Ольга Тетеріна |

Меган Маркл и принц Гарри будут выпускать подкасты на Spotify

Принц Гарри и его жена Меган Маркл будут записывать подкасты для интернет-сервиса Spotify. Сервис уже получил права на трансляцию.

Spotify подписал многолетнее соглашение с продюсерской компанией Archewell Audio принца Гарри и Меган Маркл, чтобы создать и разместить подкасты на платформе. Условия сделки не разглашаются.

В конце декабря на странице Archewell Audio выйдет праздничный специальный выпуск Гарри и Меган, а полноценные подкасты начнут выходить в 2021 году.

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Последние два года Spotify активно инвестирует в подкасты. Сервис успел подписать контракты с 44-м президентом США Бараком Обамой и его женой Мишель, актрисой Ким Кардашьян и одной из самых популярных тиктокеров — Аддисоном Рэйем.

Новая награда от принца Гарри и Меган Маркл

Принц Гарри и Меган Маркл планируют создать собственную премию, которой будут награждать частных лиц, благотворительные организации и компании за заслуги в различных сферах жизнедеятельности.

Премия будет конкурировать с наградами Королевы Великобритании, которые вручаются за выдающиеся достижения в сферах науки, культуры, политики и искусства.

Источник: Spotify 

Фото: Dreamstime

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