Принц Гарри и его жена Меган Маркл будут записывать подкасты для интернет-сервиса Spotify. Сервис уже получил права на трансляцию.

Spotify подписал многолетнее соглашение с продюсерской компанией Archewell Audio принца Гарри и Меган Маркл, чтобы создать и разместить подкасты на платформе. Условия сделки не разглашаются.

Put. The. Kettle. On. A new holiday special from Prince Harry and Meghan, The Duke and Duchess of Sussex, is coming soon only on Spotify ☕️ ️https://t.co/ZlFRPzLe9R — Spotify (@Spotify) December 15, 2020

В конце декабря на странице Archewell Audio выйдет праздничный специальный выпуск Гарри и Меган, а полноценные подкасты начнут выходить в 2021 году.

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Последние два года Spotify активно инвестирует в подкасты. Сервис успел подписать контракты с 44-м президентом США Бараком Обамой и его женой Мишель, актрисой Ким Кардашьян и одной из самых популярных тиктокеров — Аддисоном Рэйем.

Новая награда от принца Гарри и Меган Маркл

Принц Гарри и Меган Маркл планируют создать собственную премию, которой будут награждать частных лиц, благотворительные организации и компании за заслуги в различных сферах жизнедеятельности.

Премия будет конкурировать с наградами Королевы Великобритании, которые вручаются за выдающиеся достижения в сферах науки, культуры, политики и искусства.

Источник: Spotify