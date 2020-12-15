Напоминает Вторую мировую: Италия заявила о рекорде смертности от Covid-19

Италия готовится к большому количеству летальных случаев от коронавируса по итогам этого года. Глава итальянского национального агентства по статистике заявил о более 700 тыс. смертей.

Такую цифру не фиксировали в стране с 1944 года — с момента активных боевых действий Второй мировой войны.

— 2020 год еще не закончился, но умная оценка свидетельствует о том, что в этом году мы пересечем границу 700 тыс. смертей. Это вызывает беспокойство, поскольку нечто подобное последний раз в Италии фиксировали еще в 1944 году.

В рейтинге смертности от Covid-19 Италия занимает пятое место в мире.

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Распространение коронавируса в мире

15 ноября в мире зарегистрировали более 73 млн случаев коронавируса. За время пандемии от осложнений Covid-19 умерло 1 млн 627 тыс. человек.

Более 51 млн пациентам удалось вылечиться. Лидерами по количеству заражений и смертей остаются США, Индия и Бразилия.