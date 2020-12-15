Алексей Навальный прокомментировал публикацию британского еженедельника The Sunday Times о том, что в омской больнице его могли повторно отравить Новичком.

По его словам, информации о втором отравления он не слышал.

— Это очень странная статья. Не понимаю, откуда она взялась. Никто мне не говорила о возможном втором отравления — ни врач, ни полицейский, ни кто-либо другой, — отметил Навальный.

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13 декабря еженедельник The Sunday Times со ссылкой на источники в немецких спецслужбах сообщила, что Алексея Навального могли попробовать отравить Новичком вдруг, пока он был в больнице в Омске. Там отмечается, что оппозиционера вновь спасло своевременное введено противоядия — атропин.

В издании отметили, что после неудачной попытки отравления Навального с первого раза вероятные агенты госбезопасности попытались убить заядлого критика президента Владимира Путина второй дозой яда, прежде чем его удалось доставить в безопасное месте в Берлине.

Главный токсиколог Омской областной больницы Александр Саба сообщил, что сказанное в материале — выдумка, так как доступ к оппозиционера Навального в медучреждении имели только врачи. Один из авторов расследования об отравлении Навального Роман Доброхотов в эфире телеканала Дождь сказал, что версия повторного отравления не подтвердилась.